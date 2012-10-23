Вінничани зможуть по інтернету спостерігати за виборами

Сайт на якому можна спостерігати за виборчим процесом 28 жовтня уже працює. На ресурсі http://vybory2012.gov.ua/ позначені усі камери, що встановлені на виборчих дільницях України. Портал працює із 18 жовтня у режимі реєстрації користувачів. Відтепер за допомогою швидкісного з’єднання з Інтернетом кожен матиме можливість спостерігати з діями на дільниці у реальному часі.

Знайти виборчу дільницю, що цікавить, доволі легко. Скориставшись поетапним пошуком, обираючи регіон та населені пункти можна з точністю відшукати саме ту виборчу дільницю, що потрібно.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомив, що всі 34 тисячі виборчих дільниць в Україні на парламентських виборах будуть обладнані системами відеоспостереження. А 16 жовтня він запевнив, що веб-камери уже встановлено.

Якщо вірити ресурсу, то на Вінниччині встановлено 1668 камери відеоспостереження.

Наразі трансляція на сайті не ведеться. Замість онлайн показу автоматично вмикається проморолик. Сподіватимемося, що 28 жовтня замість нього з’явиться відео з дільниць.