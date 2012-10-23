Вінничани "розбагатіли" на хабарах на 2,4 млн. гривень

Загальна сума отриманих вінничанами хабарів в нинішньому році склала 2,4 мільйона гривень. Середня сума хабара - 173,3 тисячі гривень.

Про це з посиланням на прес-офіцера сектора зв'язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області Анну Олійник, повідомляє „Укрінформ”.

”Працівниками міліції в нинішньому році викрито 128 злочинів у сфері службової діяльності, з яких 26 фактів зловживання владою або службовим становищем і 16 фактів хабарництва. Загальна сума отриманих хабарів становить 2,4 мільйона гривень. Середня сума хабара перевищила 173,3 тисячі гривень”, - проінформувала прес-офіцер.

В даний час за вимагання і отримання хабарів до кримінальної відповідальності притягнуто 14 людей.

