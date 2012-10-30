Водія впіймали на контрабанді «віскаря», джину та горілки

Близько 170 літрів горілчаних виробів, які українець прихопив з собою повертаючись додому, виявили нещодавно прикордонники Могилів-Подільського загону спільно з працівниками митниці.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Під час огляду вантажівки «Вольво» працівники пункту пропуску знайшли в спальному відділенні автівки ящики з алкогольною продукцією. В них було 84 літрових пляшки віскі, 42 пляшки джину, лікеру та горілки. Знайдене спиртне, попередньою вартістю понад 18 тисяч гривень, передали в митницю.