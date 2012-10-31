Вінницьких дітей навчать, як не нарватись на збоченців
12:00, 31 жовтня 2012Вінниця
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В мережі Інтернет
Вінницьких дітей вчитимуть, як не стати жертвою маніяків і збоченців , котрі шукають своїх жертв через Інтернет, - повідомляє «Місто над Бугом».
Аби школярів Вінниці захистити від згубного впливу світової мережі, наше місто вже включене у великий міжнародний проект, мета якого протистояти насильства над дітьми через Інтернет.
Для участі в проекті визначено 200 українських шкіл, однак Вінницькі будуть працювати за окремою програмою, адже для наших школярів такий досвід вже не перший.
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