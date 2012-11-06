Порошенко полишить міністерське крісло через вінничан

Міністр економіки Петро Порошенко, який виграв вибори по мажоритарному округу заявив, що піде працювати в парламент.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV.

«Я, звичайно, буду в парламенті, бо я дуже шаную волевиявлення майже 74–х тисяч вінничан. Я пишаюсь, що я як самовисуванець набрав найбільшу кількість голосів, і перед кожним виборцем я відчуваю відповідальність», - наголосив він.

Відповідаючи на запитання Арсенія Яценюка з ким він буде в парламенті: з Януковичем чи опозицією, - П.Порошенко, повагався і сказав: "З Україною". "Ви розумієте, Арсенію Петровичу, які загрози стоять перед Україною, і тому немає часу вовтузитися", - додав він.