Рятуючи сина, батько «влетів» на 300$

Черговою жертвою мобільних шахраїв став 45-річний вінничанин. До нього уночі на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що його син скоїв ДТП. Щоб позитивно вирішити питання потрібно перерахувати гроші в сумі 2450 гривень на вказаний номер мобільного телефону.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

3 листопада о сьомій годині ранку до 1-го відділу міліції Вінницького міського відділу звернувся 45-річний вінничанин з заявою про те, що невідома особа обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами. Чоловік перерахував 2450 гривень на мобільний телефон зловмисника, який зателефонував о третій годині ночі.

«Ваш син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. Він в’їхав у припаркований автомобіль. Аби владнати питання з працівниками міліції та власником пошкодженої автівки, потрібні гроші – дві з половиною тисячі гривень. Якщо бажаєте допомогти синові, негайно перерахуйте необхідну суму грошей на вказаний мобільний номер», - повідомив по телефону незнайомейць, який представився працівником ДАІ.

Вночі чоловік одразу побіг до найближчого терміналу самообслуговування іВох та переказав необхідну сумі грошей. Аби впевнитися, що гроші надійшли на рахунок, і син у безпеці, чоловік вирішив зателефонувати «працівнику ДАІ», але його телефон був вимкнений. Тоді чоловік зателефонував синові, який працює в одному з нічних закладів міста Вінниці. Той повідомив, що всю ніч знаходився на робочому місці і невдовзі має здати зміну та йти додому. Коли чоловік з’ясував, що його обдурили, звернувся за допомогою в міліцію.

Наразі працівники міліції займаються розшуком шахрая. За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (Шахрайство).

Міліція вкотре закликає усіх громадян бути обачними, не довіряти подібним телефонним обіцянкам, головна мета яких – обманним шляхом заволодіти грошовими коштами.

Якщо Вам зателефонували невідомі і під різними приводами просять перерахувати гроші – не гайте часу, подзвоніть 102 або зверніться до найближчого відділу міліції. Ваше повідомлення допоможе оперативно знайти злочинця та збереже Ваші кошти.