Вінницькі телевізійники заплатять за «цифру» 1,6 мільйона

«Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «Вінтера» заплатить ТОВ «Зеонбуд» за послуги оператора цифрової мережі 870 тис. грн. Відповідну угоду було підписано у жовтні.

Про це повідомляється в «Віснику державних закупівель».

Раніше аналогічну угоду на 768 тис. грн. уклала комунальна телекомпанія «Віта».

В 2011 році «Зеонбуд» за рішенням Нацради з питань ТВ та радіомовлення став монополістом на трансляцію по багатоканальній цифровій телемережі МХ-5 у стандарті DVB-T2 (MPEG-4).