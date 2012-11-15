Оксана Калетнік вийшла з Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Новообраний депутат Оксана Калетнік вийшла зі складу членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Відповідну заяву було підтримано на засіданні Нацради 14 листопада, повідомляє офіційний сайт органу.

Калетнік була призначена постановою Верховної Ради 29 червня 2010 року.

Як відомо, вона обрана народним депутатом у мажоритарному одномандатному виборчому окрузі № 16.

Оксана Калетнік, будучи членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення, під час парламенської кампанії активно фігурувала… в джинсі на державному телеканалі, демонструючи явний конфлікт інтересів.

Тепер її їм’я називають серед можливих претендентів на пост віце-спікера. А ще Оксана Калетнік може, наприклад, очолити комітет ВР з питань свободи слова та інформації