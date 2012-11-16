Зої Тищенко президент дав звання Заслуженого журналіста

16 листопада Президент України підписав Указ Про відзначення державними нагородами України.

Про це йдеться в Указі Президента № 640/2012.

«За вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняного інформаційного простору, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку», - йдеться в документі.

Почесне звання «Заслужений журналіст України» присвоєно завідувачеві редакції культурних, мистецьких і розважальних програм радіомовлення державної організації «Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «ВІНТЕРА» - Зої Тищенко.