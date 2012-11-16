Зої Тищенко президент дав звання Заслуженого журналіста
11:45, 16 листопада 2012Вінниця
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Журналіст радіо
16 листопада Президент України підписав Указ Про відзначення державними нагородами України.
Про це йдеться в Указі Президента № 640/2012.
«За вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняного інформаційного простору, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку», - йдеться в документі.
Почесне звання «Заслужений журналіст України» присвоєно завідувачеві редакції культурних, мистецьких і розважальних програм радіомовлення державної організації «Вінницька обласна державна телерадіокомпанія «ВІНТЕРА» - Зої Тищенко.
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