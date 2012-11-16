Відомий вінницький бізнесмен привласнив 500 тисяч доларів

Вінницький бізнесмен, засновник низки місцевих підприємств, і четверо підконтрольних йому керівників цих підприємств в результаті багатоходових хитросплетених операцій привласнили 500 тисяч доларів США, взятих в кредит; вивели з іпотеки і переоформили право власності на отриманий банком під заставу цілісний майновий комплекс вартістю 4 мільйони 500 тисяч гривень, і при цьому не сплатили у держбюджет податків на суму понад 3 мільйони гривень.

Про це повідомляє прес-група УСБУ у Вінницькій області.

Встановлено, що за вказівкою засновника, керівництво одного з товариств отримало у банківській установі кредит під заставу нерухомого майна іншого підконтрольного йому підприємства – заводу переробної галузі агропромислового комплексу області. У зв’язку із цим, у загальнодержавному реєстрі обтяжень було встановлено заборону на відчуження даного нерухомого майна.

У 2010 році, у порушення угоди із банком, не виплативши жодної частини боргу і не маючи на меті виплату кредиту взагалі, змовники здійснили низку заздалегідь спланованих незаконних господарських та цивільно-правових діянь, чим створили умови для внесення в окремі офіційні документи неправдивих даних щодо статусу заводу. За новими, сфальсифікованими документами, майно, яке перебувало в іпотеці, незаконно було виведене з-під заборони на відчуження. Після цього змовники фіктивно розпочали процедуру банкрутства юридичних осіб власників заводу, а новим його «власником», стало ще одне, «чисте», підконтрольне підприємство.

Крім того, вказані підприємства систематично не сплачували податки та через процедуру банкрутства та виведення ліквідного майна намагались списати борги перед державою на загальну суму 3 мільйони гривень.

Спецпідрозділом УСБ України у Вінницькій області стосовно п’ятьох осіб порушено кримінальну справу за ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою організованою групою осіб.