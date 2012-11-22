Управління соцзахисту «розшириться» на 4 мільйони
11:40, 22 листопада 2012Вінниця
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Рекострукція адмінбудинку
Управління праці та соцзахисту населення Хмільницької міськради 9 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ПП «Стандарт МСМ» на реконструкцію з розширенням адміністративного будинку управління вартістю 3,65 млн. грн.
Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
В рамках проекту адмінбудівля управління буде розширена. Окрім того, в старих приміщеннях замінять покриття підлоги та стін, вікна та двері поставлять металопластикові, також повинні оновити системи опалення, вентиляції, водопостачання та ін.
Власниками ПП «Стандарт МСМ» є Микола Марчук, Розалія Багнюк і Тетяна Мимрик.
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