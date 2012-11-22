Управління соцзахисту «розшириться» на 4 мільйони

Управління праці та соцзахисту населення Хмільницької міськради 9 листопада за результатами тендеру уклало угоду з ПП «Стандарт МСМ» на реконструкцію з розширенням адміністративного будинку управління вартістю 3,65 млн. грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

В рамках проекту адмінбудівля управління буде розширена. Окрім того, в старих приміщеннях замінять покриття підлоги та стін, вікна та двері поставлять металопластикові, також повинні оновити системи опалення, вентиляції, водопостачання та ін.

Власниками ПП «Стандарт МСМ» є Микола Марчук, Розалія Багнюк і Тетяна Мимрик.