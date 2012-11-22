Зайва пляшка штовхнула чоловіка під машину

Близька до абсурдної ситуація, в яку потрапив мешканець м. Погребища: через стан сп’яніння він став причиною наїзду на самого себе.

Як повідомляє ДАІ УМВС у Вінницькій області, згадана ДТП сталася вчора, 21 листопада.

48-річний пішохід рухався стрічною смугою в попутному напрямі і при наближенні легкового автомобіля раптом вирішив перейти дорогу по діагоналі. Водій автівки почав відчайдушно тиснути на клаксон, але пішохід на звуковий сигнал не реагував.

Відтак, потрапив прямісінько під колеса «Опель Вектра», яким керував 28-річний водій.

Як з’ясувалося згодом, потерпілий перебував у стані алкогольного сп’яніння. З численними тілесними ушкодженнями його було шпиталізовано до місцевої лікарні.