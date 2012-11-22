У 65 сільрад хочуть забрати зрошувальні системи

65 сільських рад із 17 районів Вінниччини мають передати з комунальної до державної власності об’єкти інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських меліоративних систем зрошуваного землеробства.

Про це йдеться у Розпорядженні голови Вінницької облдержадміністрації № 638 від 15 листопада 2012 року.

Це необхідно для проведення реконструкції і модернізації зрошувальних систем, створення техніко-технологічного забезпечення відновлення високоефективного використання зрошувальних земель, надання державної підтримки у вирішенні питань, пов’язаних з використанням зрошуваних земель та меліорованих систем, - йдеться у Розпорядженні.

Самотужки громади зазначених сільрад, в розпорядженні яких наразі перебувають зрошувальні системи, впоратися з таким завданням неспроможні.

Згідно з поетапним графіком, процедура передачі з комунальної до державної власності об’єктів інженерної інфраструктури внутрішньогосподарських систем зрошуваного землеробства відбуватиметься впродовж 2013–2020 років.