В Інтернет-провайдера відібрали 9 «широкосмугових» радіостанцій

На Вінниччині демонтували 9 незаконних базових станцій ШПД.

Про це повідомила прес-служба Укрчастотнагляду.

Спеціалисти Вінницької філії Українського державного центру радіочастот України спільно з фахівцями Національної комісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) і співробітниками МВС України у Вінницькій області виявили в м. Немирів незаконно діючу мережу широкосмугового радіодоступу.



У ході перевірки з'ясувалося, що власник радіоелектронних засобів (РЕЗ), надаючи послуги Інтернет користувачам, незаконно експлуатував 9 базових станцій широкосмугового радіодоступу.

Щодо порушників складено протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 146 Кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення. Базові станції демонтовані.

