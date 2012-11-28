Справляти нужду на вокзалах можна буде безкоштовно

З 1 грудня 2012 року уряд скасовує плату за туалети на українських залізничних вокзалах.

Про це сьогодні, 28 листопада сказав на брифінгу віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

"Ми виносимо офіційну постанову, як по спортивних спорудах, що не Фонд держмайна ухвалює рішення, а директор підприємства. Він проводить тендери і все інше. З 1 грудня не буде жодного платного туалету ні на одному вокзалі в Україні", - повідомив віце-прем'єр.

Колесніков додав, що для відвідувача туалету нічого не зміниться - лише гроші не треба буде платити.

"Досі існує в країні три туалети, які Фонд передав підприємцям. Всі співробітники, які там працюють, будуть зараховані у штат вокзалу, і рівень сервісу не повинен бути нижчим. Це вже проблема залізниці. Людина, котра туди прийде, для неї нічого не зміниться, він тільки гроші платити не буде з 1 грудня", - резюмував віце-прем'єр.