Трамвайну колію прокладатимуть навіть в морози

В районі вулиці Келецької на ділянці від вулиці Квятека до Барського шосе тривають роботи по будівництву трамвайної колії. На сьогоднішній день тут вже встановлені опори контактної мережі, проводиться влаштування та вирівнювання трамвайної колії, ведеться підготовка до асфальтування тротуарів тощо.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Будівництво колії проводитиметься навіть під час морозів, - говорить начальник комунального підприємства «Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління» Володимир Бугайчук. - Планується, що в наступному році проект буде завершено і тут курсуватимуть трамваї.

Проект по будівництву трамвайної колії на цій ділянці передбачає будівництво дороги на чотири смуги руху, роботи по якій вже майже завершені. Окрім того, на даний час вже прокладені трамвайні рейки до Барського шосе. Зараз будівельники розпочали підготовку дорожнього полотна під прокладання трамвайної колії від Барського шосе до Західного автовокзалу. Паралельно встановлюється зовнішнє освітлення тощо.

- На даний час на цьому об’єкті вже встановлені опори контактної мережі, а також вивчається пасажиропотік та проводяться розрахунки для створення нових трамвайних маршрутів, - говорить Володимир Бугайчук. – Це будуть і довгі маршрути, наприклад, від кінцевої Барського шосе і до залізничного вокзалу, і локальні маршрути, тобто від кінцевої Келецької і до Барського шосе. Крім того, планується реконструкція розворотних кілець на Барському шосе та на Келецькій. На даному етапі трамвайні колії вже прокладені, зараз проводиться технологічна робота для того, щоб вони були ідеально рівними. Після цього ми плануємо засипати колію щебенем. Такі роботи можна проводити навіть під час снігопадів та пониження температури, адже такі погодні умови не впливають на якість їх проведення. Тому ми будемо працювати і взимку.

На наступний рік планується завершити роботи по прокладанню колії та будівництву контактної мережі до Хмельницького шосе, забезпечення енергопостачання, облаштування зупинок, проведення благоустрою, встановлення дорожніх знаків та розмітки. Загальна довжина трамвайної колії від вул. Келецької до Хмельницького шосе складатиме два кілометри.

- Усі роботи виконуються відповідно до графіку, - зазначив міський голова Володимир Гройсман. – Зараз ми сформували і подали пропозиції в Кабінет Міністрів і до інших міністерств для того, щоб у державному бюджеті на наступний рік було передбачено ще 31 мільйон гривень для завершення робіт на цьому об’єкті. Зараз триває процес формування бюджету, і ми сподіваємось, що ця позиція буде врахована, і ми зможемо продовжити процес будівництва».

Довідка.

Реалізація проекту стартувала ще в 2008 році. Тоді були проведені підготовчі роботи, частково обладнано зливову каналізацію. Роботи виконувались за рахунок місцевого бюджету (4,2 млн. грн.). У зв’язку із кризою, роботи вимушено призупинились. Цьогоріч в рамках системної роботи по розширенню інфраструктури громадського транспорту, цей проект було відновлено. Згідно Програми капітального будівництва м. Вінниці на 2012 р. передбачено 38,5 млн. грн. (в тому числі субвенція з державного бюджету в розмірі 28 млн. грн. та кошти державного фонду регіонального розвитку в розмірі 8,4 млн. грн.). Кошторисна вартість проекту загалом складає майже 74 млн. грн.