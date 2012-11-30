Вінницький священик служитиме у Конго

Настоятель храму Святого князя Олександра Невського м. Вінниці ієрей Віктор Парандюк наступні півроку служитиме у складі українських військовослужбовців миротворчого контингенту ООН в Демократичній Республіці Конго. Колишній військовий льотчик, підполковник Військово-Повітряних Сил України, а нині священик Вінницької єпархії буде виконувати обов’язки офіцера по зв’язкам з релігією.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії Української православної церкви.

Чергова група українських миротворців відправилася до Конго 29 листопада. Кандидатура в цій групі ієрея Віктора Паранюка була узгоджена Синодальним військовим відділом УПЦ та Генеральним штабом Збройних Сил України. Для 150 українських військових отець Віктор стане не лише офіцером, але і духовним наставником, котрий допомагатиме їм в непростих, а часто і небезпечних умовах миротворчої служби.

На своє нове призначення ієрей Віктор отримав благословення від Блаженішого Митрополита Київського та всієї України Володимира та свого правлячого архієрея митрополита Вінницького і Могилів-Подільського Симеона.

- Відправляючись до іншої країни, яка є однією з так званих гарячих точок, я прошу Бога дарувати мені сили, щоб виконати ті обов’язки які покладені на мене як на священика та миротворця, - сказав отець Віктор перед відправленням до м. Гома, що на західному кордоні Конго.

Останнім часом ситуація у цьому місті особливо загострилася.

- Внаслідок захоплення міста повстанськими військами на його території в даний час назріває черговий конфлікт, - повідомили у Синодальному військовому відділі УПЦ.

Співробітники відділу також розповіли, що за часи незалежності України представники духовенства УПЦ уже бували у складі миротворчих місій в Іраку та Косово. Зокрема, насельник Почаївської лаври ієромонах Кукша і зараз перебуває в Косово. А дізнавшись про нове благословіння для отця Віктора він одразу зв’язався з ним по телефону аби підтримати та поділитися власним досвідом.

За свого настоятеля та за його нових колег-миротворців моляться парафіяни вінницького храму Олександра Невського, а дружина та четверо дітей о. Віктора з нетерпінням чекають на його повернення з миротворчої місії.