Гніванська міскрада "пустила на вітер" 508 тисяч

Працівники Дерджфінінспекції у Вінницькій області виявили порушень на півмільйона гривень під час ревізії Гніванської міської ради. Протягом трьох років бюджет міста недоотримав 508 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Через несплату оренди за користування землями несільськогосподарського призначення деякими орендарями, протягом січня 2009 – червня 2012 років Гнівань недоотримала 428 тисяч гривень доходів.

Також посадовці міської ради завчасно не подбали про укладання договорів оренди шести земельних ділянок загальною площею 2,7 га. Через це бюджет міста втратив можливість додатково залучити понад 50 тисяч гривень.

Під час ревізії виявлені факти порушення вимог законодавства при нарахуванні та виплаті зарплати, оплати за завищеною вартістю ремонтно-будівельних робіт, що призвело до зайвого витрачання 21 тис. грн.

За недотримання вимог законодавства з фінансових питань шестеро посадових осіб Гніванської міської ради притягнено до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.