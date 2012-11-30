Взяв гроші за автомобіль і зник

Маючи досвід з продажу машин через аукціони, чоловік не вагаючись, погодився на пропозицію допомогти товаришу, який звернувся з проханням у купівлі авто для свого знайомого.

Непрацюючий 36-ти річний чоловік вже був притягнутий до відповідальності, - повідомляє Яна Бистрицька з СЗГ ВМВ УМВС України у Вінницькій області. - Спільний знайомий чоловіків, який і не підозрював про наміри шахрая, познайомив його з 33-ох річним вінничанином, що хотів придбати авто «Део-Матіз» дешевше, через автомобільний аукціон. Чоловік взяв кошти в сумі 9800 гривень та 1000 доларів США пообіцявши передзвонити через три дні як пройде аукціон. Потім перетелефонував та повідомив,що аукціон перенесли ще на тиждень, а згодом взагалі не виходив на зв'язок, відключивши мобільний телефон, що й змусило ошуканого чоловіка звернутися до працівників міліції 1-го відділу з заявою про шахрайство.

На даний час шахрай знаходиться в СІЗО м.Вінниці, за фактом розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні згідно ч.2 ст.190 ККУ.