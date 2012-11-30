Вінницькі дороги «консервують» перед морозами

У місті Вінниця завершуються роботи з «консервації» магістральних доріг перед зимовими холодами.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Під час теплого періоду комунальниками проводиться капітальний та поточний ремонт міських доріг. Однак, експлуатація автошляхів неминуче призводить до появи на дорожньому полотні тріщин та вибоїн. З настанням холодів вода та мороз призводять до руйнування покриття у таких місцях. Для того, щоб дорожнє покриття збереглося до весни в належному стані, перед настанням морозів проводиться «консервація» доріг. Ці роботи у місті проводяться вже майже місяць і будуть завершені вже за кілька днів.

- Ми здійснили об’їзд доріг та визначили місця, які потребують такого втручання. Цей ремонт дозволить знизити аварійність у холодний період. Також взимку в найбільш проблемних ділянках ми проводимо так зване «холодне» асфальтування, але воно менш ефективне, - розповів заступник начальника департаменту комунального господарства Вінницької міськради Юрій Павлінчук.