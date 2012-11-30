Геннадій Ткачук більше не депутат

Сьогодні, 30 листопада, на черговій сесії Вінницькиї міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень депутата міської ради Геннадія Ткачука. Він пройшов до складу новообраної Верховної Ради за списками партії "УДАР".

Геннадій Ткачук знаходиться на 21 місці, його бра Ігор - голова обласної партійної організації Ігор на 46 місці.

УДАР матиме у Верховній Раді 34 місця.

Довідка.

Геннадій Ткачук, член Політичної ради партії, заступник голови Вінницької обласної організації партії, депутат Вінницької міської ради.

Народився 27 серпня 1968 року.

Має три вищі освіти: у 1994 році закінчив Вінницький Державний політехнічний університет за спеціальністю інженер-конструктор; у 2005 році закінчив Львівській Національний університет ім. Франка за спеціальністю правознавство; у 2011 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України, Одеський регіональний інститут державного управління.

З 1998 року по сьогоднішній день працює на посаді головного юриста ТОВ «Укрсервіс-плюс» у м. Вінниця. З 1998 року – голова Вінницької обласної Спілки працівників торгівлі, сфери надання послуг та громадського харчування. З 2005 року – член правління Вінницького обласного громадського об'єднання «Подільська спілка підприємців та ділових людей».

З 2010 року – голова Виконавчого комітету Вінницької обласної організації політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка».

Депутат Вінницької міської ради трьох скликань: ІV-го (2002-2006 рр.), V-го (2006-2010 рр.), VІ-го (з 2010 р. – по теперішній час).

У 2004 році визнаний Меценатом року міста Вінниці.

Одружений, виховує двох дітей.

Захоплення: спорт, література, нарди.