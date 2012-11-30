Вінницькі священики здають екзамени

29 листопада у навчальних приміщення Хресто-Воздвиженського храму м. Вінниці відбулася атестація духовенства І та ІІ вінницьких міських благочинь. У ній взяли участь більше 60 священиків.

Про це повідомляє сайт Вінницької єпрахії Української православної церкви.

Атестація проводиться з благословіння митрополита Симеона раз на два роки. В ній беруть участь усі священики єпархії.

Цього року іспити з Догматики, Історії Церкви, Святого Письма та Сектознавства проводяться в письмовій формі. Мета атестації – підвищення рівня богословських знань духовенства.

- Крім суто богослівських знань, – говорить секретар Вінницького єпархіального управління протодиякон Владислав Демченко, - підготовка до атестації дає можливість священикам знайти відповіді на питання, які ставить перед ними сьогодення.

- Подібні опитування допомагають священику, особливо такому, котрий служить на сільській парафії, не забувати, що його завданням є не лише будівництво храму чи звершення треб, а й поглиблене вивчення богослів’я для спасіння власної душі та проповіді вчення Спасителя, - додає один із членів атестаційної комісії, ієрей Ілля Лавренеко.

Цьогорічна атестація вже принесла перші добрі плоди. Наприклад, у ході підготовки до іспитів у кожному благочинні було проведено по декілька зібрань духовенства з метою обговорення різних богословських питань. А у Вінниці було створено богословський гурток, зібрання якого відбуватимуться на регулярній основі двічі на місяць.

Результати атестації будуть оголошені на загальних зборах духовенства єпархії, які відбудуться 11 грудня. Ті, хто показав високий рівень знань, будуть відзначені митрополитом Вінницьким і Могилів-Подільським Симеоном. А решті буде вказано, які напрямки їхніх знань потребують вдосконалення.