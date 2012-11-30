Вінницею їздить 11 теплих тролейбусів

У Вінниці працюють над відновленням муніципального транспорту. Поступово тролейбуси готують до зими – вони стають «теплими». Вже виконано капітально-відновлювальний ремонт десяти тролейбусів. Зараз ремонтують ще вісім. У позитивних змінах транспортної системи переконаний голова міста Вінниці Володимир Гройсман, повідомляє Вінниця‘ОК.

- До лютого 2012 року муніципальний транспорт поступово підходив до знищення, і ця тенденція була дуже стійкою. Коли почали перебудовувати транспортну систему, ми змогли випускати більше транспорту, утримувати його на лініях, і це дало можливість робити реконструкцію й розвивати електротранспорт у цілому. Ми йдемо правильним шляхом. – говорить мер міста. – Єдиним слабким місцем залишається поки якість наших тролейбусів. Тому до кінця цього року буде виконано капітальний ремонт 20 тролейбусів, в наступному за планом ще 40 тролейбусів із 111, які виходять на лінію. Тобто фактично в наступному році матимемо 60 тролейбусів, які пройдуть капітально-відновлювальний ремонт – утеплення із системами підігріву, яке значно покращать ситуацію у зимовий період.

Також міський голова додає, що місту потрібно придбати нові тролейбуси, однак поки що не знайшли для цього ресурси. За його словами, підіймати проїзд у транспорті до 1, 50 грн, як у деяких містах України, було б доцільним, але поки що у нас цього не планують. Головним питанням на сьогодні залишається підвищення рівня комфорту проїзду у тролейбусах.

