Непритомна пенсіонерка не могла відкрити двері сину

29 листопада на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вулиці 600-річчя обласного центру в зачинені з середини квартирі ймовірно перебуває літня жінка.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Тривогу забив син, який прийшов навідати свою 68-річну матір. Прибувши до місця виклику рятувальники за допомогою висувної драбини через вікно 2-го поверху потрапили до оселі та відкрили вхідні двері квартири.

У квартирі бійці служби «101» виявили непритомну господарку оселі, яку було передано працівникам швидкої медичної допомоги.

