Бик мало не вбив свого господаря

29 листопада о 20:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль від чергової райлікарні надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення надійшов 52-річний місцевий житель.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Медики зафіксували у чоловіка закриту травму живота та грудної клітини. За словами потерпілого, пошкодження він отримав через удар бика, коли порався по господарству. Стан здоров’я травмованого задовільний.

