Бик мало не вбив свого господаря
13:18, 30 листопада 2012Вінниця
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Травма живота і грудної клітини
29 листопада о 20:30 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №28 смт Томашпіль від чергової райлікарні надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення надійшов 52-річний місцевий житель.
Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.
Медики зафіксували у чоловіка закриту травму живота та грудної клітини. За словами потерпілого, пошкодження він отримав через удар бика, коли порався по господарству. Стан здоров’я травмованого задовільний.
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