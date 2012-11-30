Мінімальна пенсія зросте на 28 гривень

З 1 грудня цього року відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" вп‘яте змінюються соціальні стандарти. А саме: прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць зросте на 35 гривень і тепер становитиме 1095 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, складе 884 грн.

Тобто, з 1 грудня мінімальний розмір пенсії становитиме – 884 грн (у жовтні було 856 грн).