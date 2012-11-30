Мінімальна пенсія зросте на 28 гривень

13:55, 30 листопада 2012
Вінниця
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З 1 грудня цього  року відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік"  вп‘яте змінюються соціальні стандарти.  А саме: прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць  зросте на 35 гривень і тепер становитиме 1095 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, складе  884 грн.

Тобто, з 1 грудня  мінімальний розмір пенсії становитиме – 884 грн (у  жовтні було  856 грн).

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