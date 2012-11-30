Тисяча вінницьких родин виховує трьох дітей

Станом на 1 листопада 2012 року 1342 багатодітних вінницькмх родин перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільгу. Про це йдеться у повідомленні раідо "Місто над Бугом".

У цих родинах виховується 4 тисячі 524 дитини. Зокрема, майже 1000 родин виховує по троє дітей, 41 сім'я – по п'ятеро, одна – десятеро.

- Протягом останніх трьох років кількість багатодітних сімей, які перебувають на обліку в Єдиному реєстрі, зросла на 75 відсотків, а кількість дітей у таких родинах – майже удвічі, тобто на 1978 осіб, - повідомила директор департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради Лариса Попова.