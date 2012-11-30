Вінниця святкуватиме новий рік цілий місяць

Цілий місяць – з дня Святого Миколая і до Водохреща у Вінниці триватиме святкування Нового року.

Урочистості почнуться з 19 грудня відкриттям міської ялинки. Як завжди, вона височітиме у Центральному парку ім. Горького. А саме відкриття прикрасять виступи тріо „Максимум”, а також гостей – тернополян з гурту „Королі” і „От винта” з Рівного.

На знак старту новоріччя у Вінниці цього вечора засяє музичний феєрверк.

Вінницьким дітлахам „під ялинку” міська влада покладе солодощі від Фонду Петра Порошенка – всього 45 тисяч подарунків.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман обіцяє, що свята у Вінниці будуть веселими. Задля цього міська влада передбачила проведення цілої низки розважальних заходів.

Мер каже, що цього року буде збережено чи не всі традиційні заходи, які полюбили городяни. Та чекають на нас і сюрпризи. Насамперед, те, що центральною фігурою святкувань буде удав Каа з казки про Мауглі.

- Через глобальне потепління, - жартує мер. Та , здебільшого, аби потрафити зодіакальній водяній змії, котра вважається символом нового 2013 року.

Загалом, на вінничан знову чекає Санта-манія та святкові шоу від „дідів морозів” з 20 країн. В традиціях їхньої батьківщини проведуть 13 тематичних дискотек.

З 8 по 13 січня працюватиме школа Дідів Морозів, у рамках якої пройде фестиваль колядок, флешмоби та ігри КВН.

Новинкою ж стане відкриття Резиденції Діда Мороза. Він оселиться у власному будиночку, який буде споруджено на Майдані Незалежності. Щодня з 15.00 до 20.00 маленькі вінничани матимуть можливість поспілкуватись з головним героєм новорічних свят або його помічниками та взяти участь у дитячому карооке.

Щочетверга з 16.00 до 18.00 Дід Мороз також вестиме офіційний прийом маленьких громадян на першому поверсі приміщення міськради. У ці дні в холі мерії лунатиме класична музика, атмосферу свята створюватиме ялинка та картини на новорічну тематику.

Навіть працівники „Прозорого офісу” будуть одягнуті по-новорічному: спеціальні жилетки й шапочки міська влада вже купила.

