Перша студентська виставка відкрилась у Вінниці

29 листопада, за ініціативи Студентського Парламенту Вінниччини відбулося відкриття нової арт-виставки «Студентський погляд» в ТРЦ «Мегамолл».

"Успіх розпочинається там, де проявляється ініціатива реалізації власного таланту!" Саме під таким гаслом Студентський Парламент Вінниччини оголосив набір творчих робіт усіх талановитих студентів на першу студентську художню виставку «Студентський погляд».

Головна мета виставки направлена на виявлення студентів-художників та показ їх творчих можливостей. На даній виставці сталановита молодь має можливість не лише реалізувати власні роботи, а й мають змогу матеріально їх реалізувати усім бажаючим, повідомляє "Моя Вінниця".

- За допомогою цієї виставки ми вирішуємо декілька проблем, - коментує організатор виставки, голова Студентського Парламенту Вінниччини Дмитро Слободянюк. - Студенти не мають змоги робити власні виставки. Їм не вистачає або часу, або робіт, або грошей. Тому сьогодні ми об`єднали у цій виставці різних художників, із різних ВНЗ міста Вінниця і зробили самотужки цей арт-проект. Другий аспект: останнім часом люди перестали цікавитись творчістю – не відвідують музеї, театральні вистави, художні виставки. Тому ми вирішили розмістити цю виставку в ТРЦ «МЕГАМОЛЛ», так як молодь нині «живе» в торгових центрах. Неординарність розміщення картин – пов`язана із нашим поглядом, аншим поглядом на розвиток та підтримку творчих студентів нашого міста та області.

Студентська виставка триватиме до до 7 грудня на 3-му поверсі ТРЦ «Мегамолл».