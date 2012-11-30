17-річний юнак двічі виконав майстерський норматив

У Білій Церкві (Київська область) відбувся фінал чемпіонату України з міжнародних (100-клітинкових) шашок серед чоловіків. Серед 12 учасників двоє представляли Вінницю – майстер спорту України Дмитро Мариненко і його юний вихованець Василь Пікіняр. Їхніми суперниками були виключно майстри спорту і гросмейстери.

Поборотись за медалі нашим землякам не вдалося – Пікіняр став 8-м, а Мариненко – 9-м. Проте Василь у цьому змаганні вдруге виконав норматив майстра спорту України.

– Аби стати майстром спорту, необхідно двічі виконати необхідний норматив. Окрім того, треба ще довести індивідуальний рейтинг до необхідного рівня. Пікіняр майже досяг необхідного коефіцієнта. І тому незабаром у місті над Бугом з’явиться ще один шашковий майстер, – сказав Дмитро Мариненко.