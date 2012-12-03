Школярку - рятівницю потопельника Наташу Плахотнюк нагородили медаллю

10-річну Наташу Плахотнюк , ученицю середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Городище, яка врятувала життя 41-річному чоловіку, що тонув у водоймі, Президент нагородив медаллю

Про це йдеться в Указі Президента України Віктора Януковича № 670/2012 від 30 листопада 2012 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року»:

«Нагородити медаллю «За врятоване життя» ПЛАХОТНЮК Наталію Василівну - ученицю середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Городище, Вінницька область».

Згадані події сталися влітку цього року на Літинщині.

Показово, що в той час, коли 10-річна Наташа рятувала 41-річного чоловіка, який тонув, на березі під вербами пиячила компанія молодиків. Жоден з них не допоміг дитині, яка ризикувала сама потонути.

Кандидатуру сміливої дівчинки Наталії Плахотнюк подали на присвоєння їй звання «Герой-рятівник року».