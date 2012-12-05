Всі молодші школярі і дитсадківці отримають солодкі подарунки

Щороку до Дня Святого Миколая у Вінниці проводиться низка благодійних заходів для малечі, яка опинилася в складних життєвих обставинах. Цього року заклади, які опікуються вихованням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають від міської ради грошову допомогу для покращення матеріально-технічних умов та придбання необхідного інвентарю та техніки для діток.

Зокрема, такі подарунки від міської влади отримають будинок дитини «Малютка», будинок дошкільника «Гніздечко», громадські організації «Надія», «Паросток», «Промінь», «Гармонія» та інші. Усі заклади отримають грошові сертифікати для придбання необхідних меблів, обладнання тощо.

Окрім матеріальної підтримки від мерії, за традицією дітки отримають і солодощі. У цьому місту щороку допомагає Благодійний фонд Петра Порошенка, передаючи солодкі подарунки для дітей-сиріт; діток, позбавлених батьківського піклування та малечі, які опинились в складних життєвих обставинах. Також ближче до новорічних свят їх отримують усі дітки молодшого шкільного віку, вихованці садочків та діти, які знаходяться на обліку в лікувальних закладах. Загалом цьогоріч від Благодійного фонду Петра Порошенка буде передано 45 тисяч солодких подарунків.

«Петро Олексійович багато років був і залишається справжнім другом Вінниці, допомагаючи нам у різних питаннях, – каже мер Вінниці Володимир Гройсман. – І вже традиційно, як і у минулі роки, Благодійний фонд Петра Порошенка та фабрика «Рошен» напередодні новорічних та різдвяних свят передадуть усім нашим дітям солодкі дарунки від Святого Миколая. Дуже важливо вміти дарувати радість іншим, і завдяки співпраці із Петром Олексійовичем ми зможемо подарувати частинку тепла для дітей, які сьогодні потребують нашої підтримки».