До 16 грудня фотографуйте маленьких вінничан

Благодійний фонд "Подільська громада" оголошує фотоконкурс «Щасливі емоції маленьких вінничан». Мета фотоконкурсу - популяризувати ідеї створення комфортних умов для розвитку, самореалізації та проживання маленьких вінничан, формування культурної та духовної свідомості місцевої громади, створення сприятливих умов для самореалізації творчих людей, виховання патріотизму та почуття гордості за місто, у якому проживаєш.

Надіслані на фотоконкурс роботи мають відображати «живі» емоції маленьких вінничан (сміх, щастя, радість, задоволення, обурення, печаль та ін.). На фотографіях можуть бути одна або дві дитини (друзі, брати та сестри) у крупному плані, вік дітей від 6 місяців до 12 років.

Участь у Фотоконкурсі може взяти кожен, хто захоплюється фотографією та бажає підготувати або має у наявності фотороботу відповідно до тематичної спрямованості Фотоконкурсу, вимог до виготовлення та оформлення робіт. Учасник може подати на Фотоконкурс не більше трьох авторських робіт.

Фотографії надсилайте: podolfond@ukr.net або за адресою: м. Вінниця, вул.. П.Осипенко, 4, офіс БФ «Подільська громада».

Роздільна здатність (якість) знімка має бути не менше 300 пікселів/дюйм. Назви файлів повинні містити прізвище автора та прізвище, ім’я та вік дитини, фотографія якої подається на конкурс. У відісланих листах має бути обов’язкова позначка: «На фотоконкурс «Щасливі емоції маленьких вінничан». Фотографії, які не відповідають вищезазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

Фотографії можна надсилати – до 16 грудня 2012 року.

60 найкращих робіт будуть використані для створення інформаційно-просвітницького календаря на 2013 рік.

17 грудня відбудеться засідання Експертної ради, на якому прийметься рішення про обрання переможців.

Більше інформації за телефоном (0432) 67 20 96.