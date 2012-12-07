Область хочуть зробити пілотною в адміністративно-територіальній реформі

Напередодні Дня місцевого самоврядування України представники органів місцевого самоврядування Вінниччини ухвалили звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. Голосування за даний документ відбулося під час круглого столу «Самоврядна Вінниччина сьогодні і завтра», де учасники обговорили питання щодо сучасного стану та перспектив розвитку місцевого самоврядування в Україні та області, удосконалення системи адміністративно-територіального устрою, розмежування та делегування повноважень, формування та використання місцевих бюджетів, відповідно до сучасних вимог і міжнародних стандартів.

Про це повідомила пресс-служба Вінницької обласної ради.

У зверненні автори висловили пропозицію центральним органам державної влади «прискорити завершення правового врегулювання сфери регіонального управління та місцевого розвитку шляхом прийняття нових та вдосконалення діючих законодавчих актів, у тому числі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративно-територіальний устрій», «Про засади регіональної політики», «Про державне стратегічне планування», «Про комунальну власність», «Про місцеві державні адміністрації» та інших.

Учасники круглого столу також висловили підтримку ініціативи обласної Ради щодо реформування місцевого самоврядування та реалізації в області пілотного проекту адміністративно-територіальної реформи. Самоврядці області вважають, що:

- місцеве самоврядування має базуватися на таких основних засадах самоврядності, як правова, організаційна та фінансова автономія. Органи місцевого самоврядування повинні мати власні, тільки їм притаманні, повноваження, що визначаються Конституцією України та відповідними законами;

- ефективне виконання покладених на органи місцевого самоврядування повноважень вимагає створення належних умов для підвищення якості та покращення доступу до адміністративних і соціальних послуг;

- Вінниччина, Україна в цілому, стануть успішними тоді, коли заможною і самодостатньою буде кожна громада. Стратегічне планування розвитку територіальних громад до 2020 року є необхідною умовою розв’язання їх соціально-економічних проблем та підвищення конкурентоспроможності;

- місцеві ради усіх рівнів мають бути вільними щодо визначення своєї структури для того, щоб ефективно виконувати свої функції під власну відповідальність;

- потребує вдосконалення система місцевих бюджетів. Фінансова автономія органів місцевого самоврядування повинна базуватися на праві самостійно збирати і, розподіляти фінансові ресурси, їх достатності для здійснення своїх функцій та повноважень;

- зміцнення зв’язків між територіальними громадами через Асоціацію органів місцевого самоврядування Вінницької області сприятиме розвитку співробітництва та розширенню партнерства в області, обміну досвідом з питань регіонального та місцевого врядування;

- діяльність органів місцевого самоврядування потребує відкритості і прозорості, налагодження ефективної комунікації між органами влади, засобами масової інформації і громадськістю.

Відтак, окрім відповідного заклику до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, представники органів місцевого самоврядування Вінниччини звернулися до колег-самоврядців з пропозицією якнайширше залучати громадськість до участі у місцевому та регіональному управлінні для реалізації соціальних проектів територіальних громад; об’єднувати зусилля влади, бізнесу та громадського сектору, залучати та використовувати ресурси різних фондів для забезпечення збалансованого розвитку територій.

Остаточну редакцію документа днями буде відправлено до секретаріатів Адміністрації Глави держави, парламенту та уряду.