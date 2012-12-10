Вінничанина «розвели» на 5000 доларів

Довірливий вінничанин віддав шахраям велику суму грошей.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, прикрість з чоловіком сталася 7 грудня.

Саме в п’ятницю вінничанин звернувся до 1-го відділу Вінницького міськвідділу міліції заявою про те, що малознайомий чоловік, під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 5 тисяч доларів США.

скоєнні даного злочину працівниками міліції підозрюється 30-річний вінничанин.