Вінничанина «розвели» на 5000 доларів

11:20, 10 грудня 2012
Вінниця
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При купівлі автівки

Довірливий вінничанин віддав шахраям велику суму грошей.

Як  повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, прикрість з чоловіком сталася 7 грудня.

Саме в п’ятницю вінничанин звернувся  до 1-го відділу Вінницького міськвідділу міліції заявою про те, що малознайомий чоловік,  під приводом продажу автомобіля, шахрайським шляхом заволодів його грошима в сумі 5 тисяч доларів США.

скоєнні даного злочину працівниками міліції підозрюється 30-річний вінничанин.

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