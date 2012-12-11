Комунальники працюють цілодобово четверту добу

Починаючи з суботи у Вінниці не припинається сніг. Загалом з 6 грудня в обласному центрі випало більше половини місячної норми опадів, і сьогодні висота снігового покрову сягає понад 30 см. За таких складних умов комунальні служби міста працюють цілодобово. Але сильний снігопад досить швидко зводить нанівець результат роботи спецтехніки, працівників дорожніх служб та ЖЕКів. Разом з тим, ситуація в місті стабільна: громадський транспорт рухається регулярно, опалення подається без збоїв, тиск газу на достатньому рівні, усі служби працюють у посиленому режимі. Певні проблеми у деяких районах час від часу виникають із холодним водопостачанням, але ремонтні бригади намагаються якомога швидше усувати аварії.

Про це повідомляє управління у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

- Такі складні погодні умови протримаються до середи, 12 грудня, - говорять представник авіаційно-метеорологічної станції міста Вінниці.

Весь цей час комунальні служби працюватимуть цілодобово. Питання якісного прибирання міста на особистому контролі тримає міський голова Володимир Гройсман. Але навіть за найбільшого бажання керівників усіх служб міста та їх технічних можливостей утримувати в ідеальному стані вулиці міста, коли безперестанку йде сніг, просто неможливо.

На сьогодні прибиранням та посипкою доріг, тротуарів, зупинок, очисткою решіток зливової каналізації, вивозом снігу з площ та скверів одночасно займається 41 одиниця техніки. Це вдається забезпечити за рахунок того, що в наявності є 63 одиниці техніки, яка змінює одна одну. Окрім соле- та піскорозкидувачів, навантажувачів, грейдерів та снігоприбиральної техніки у прибиранні вулично-шляхової мережі міста задіяні 120 прибиральників. 9 тракторів житлово-експлуатаційних контор поки що прибирають тротуари, щоб вінничани мали можливість добратися до громадського транспорту.

Ускладнюють роботу прибиральної техніки і автомобілі, які власники продовжують паркувати на узбіччі доріг. Керівництво Державтоінспекції міста звертається до вінничан з проханням на час негоди утриматись від використання власного транспорту. Адже під час снігопадів зазвичай збільшується кількість ДТП. Особливо обережними необхідно бути пішоходам, які хочуть перейти проїжджу частину, адже водії за таких погодних умов не завжди можуть негайно загальмувати.

Прибирають міські вулиці та тротуари і 11 працівників підрозділу КП «ЕкоВін», а на час негоди їм в підсилення виділено ще 10 чоловік з числа вантажників. Вивезення сміття з територій ЖЕКів проводиться у звичному режимі. Хоча у деяких дворах ще цієї ночі сміттєвози не мали можливості під’їхати до сміттєвих баків через снігові намети. Зранку двірники ЖЕКів порозчищали від снігу ці території, а «ЕкоВін» виділив дві чергові машини для вивозу сміття. З приватного сектору відходи вивозяться у звичному режимі, однак може бути невелика затримка. Також ймовірні труднощі у вузьких вуличках, тупиках та на схилах. Тому працівники КУП «ЕкоВін» звертаються до мешканців приватного сектору з проханням виносити пакети із відходами ближче до основних вулиць, куди техніка зможе під’їхати без особливих труднощів.