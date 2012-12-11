В агентстві нерухомості вінничанина «розвели» на 160 тис. гривень

10 грудня з заявою про те, що його ошукали, до 1-го відділу міліції м. Вінниці звернувся 50-річний вінничанин.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

За словами заявника, у квітні цього року в приміщенні агентства нерухомості в місті Вінниці невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу будинку, заволоділа його грошима у сумі майже 160 тисяч гривень.

Працівниками міліції встановлена особа жінки, яка може бути причетною до правопорушення.