В агентстві нерухомості вінничанина «розвели» на 160 тис. гривень
12:00, 11 грудня 2012Вінниця
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Фатальна жінка
10 грудня з заявою про те, що його ошукали, до 1-го відділу міліції м. Вінниці звернувся 50-річний вінничанин.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
За словами заявника, у квітні цього року в приміщенні агентства нерухомості в місті Вінниці невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу будинку, заволоділа його грошима у сумі майже 160 тисяч гривень.
Працівниками міліції встановлена особа жінки, яка може бути причетною до правопорушення.
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