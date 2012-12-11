Сергію Кудлаєнку повернули партквиток і посаду

Вінницька обласна організація партії "Фронт змін" на конференції 6 грудня поновила на посаді голови Сергія Кудлаєнка, депутата обласної ради, кандидата на виборах Ради від Об'єднаної опозиції.

Про це з помиланням на прес-службу облорганізації партії повідомляє Вінниця. Info.

Зокрема, у тексті повідомлення йдеться: "6 грудня відбулася конференція Вінницької обласної організації партії "Фронт Змін".

Одностайною ухвалою делегатів відновлений на посаді Сергій Кудлаєнко, що балотувався у Верховну Раду від Об'єднаної опозиції, і під час виборчої кампанії припиняв членство в партії".

37-річний Кудлаєнко, який займає з 2007 року пост директора департаменту споживчого ринку й послуг міської ради, очолював облорганізацію "Фронту змін" із квітня 2009 року по липень 2012-го.

На виборах Ради Кудлаєнко одержав 81-й номер у списку Об'єднаної опозиції, у зв'язку із чим призупинив членство у "Фронті змін".