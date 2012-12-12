51-річний чоловік вийшов з дому і зник

Управлінням карного розшуку УМВС України у Вінницькій області розшукується безвісно зниклий Василь Іванович Наветанюк , 14.01.1961 р.н., житель м. Бершадь Вінницької області, який 07.11.2012 року вийшов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прохання до громадян, які володіють інформацією про місцеперебування розшукуваного, телефонувати за номерами: (0432) 59-36-16, 59-36-18, або "102".