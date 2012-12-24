П’яний дідусь попав під колеса «дев’ятки»

21 грудня о 17.40 годині в місті Гайсин 45-річний водій автомобіля "ВАЗ-21099" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на пішохода.

Як повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області, 71-річний місцевий житель перетинав проїжджу частину дороги в невстановленому місці та перебував в стані алкогольного сп'яніння. В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпілий отриманий тілесні ушкодження та був госпіталізований до Гайсинської районної лікарні.

За 11 місяців на дорогах області з вини пішоходів сталися 55 аварії, в яких 19 людей загинули, а 40 - травмовані.