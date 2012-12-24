Названо склад нового Кабінету Міністрів

Першим віце-прем'єром став Сергій Арбузов, який раніше очолював Національний банк України. Він відатиме аграрною політикою і продовольством, економічним розвитком, торгівлею, соціальною політикою, фінансами, доходами і зборами.

Віце-прем'єром призначений Юрій Бойко, до цього - голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Йому ввірена сфера екології, природних ресурсів, енергетики, вугільної промисловості і промислової політики.

Віце-прем'єром також призначений Олександр Вілкул, звільнений перед цим з посади губернатора Дніпропетровщини. Вілкул займеться інфраструктурою, регіональним розвитком, будівництвом і житлово-комунальним господарством.

Створені, як повідомлялося, два нових міністерства і дві служби - Міністерство доходів і зборів України, Міністерство промислової політики України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Державна інспекція техногенної безпеки України. Міністерство податків і зборів, створене на базі Державної податкової служби та Митної служби, очолив Олександр Клименко.

Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій, створеної на основі МНС і Держінспекції техногенної безпеки України, призначений Михайло Болотських.

Міністром Кабінету міністрів призначена Олена Лукаш, яка до цього обіймала посаду радника Президента і його представника в Конституційному суді.

Крісло міністра фінансів зберіг Юрій Колобов.

У кріслі міністра науки та освіти всидів Дмитро Табачник.

Міністром внутрішніх справ залишився Віталій Захарченко.

Міністром юстиції перепризначений Олександр Лавринович.

Міністром соціальної політики призначено Наталію Королевську.

Міністром економічного розвитку і торгівлі призначений Ігор Прасолов.

Міністром екології та природних ресурсів став Олег Проскуряков. Міністром регіонального розвитку і ЖКГ став Геннадій Темник.

Міністром інфраструктури - Володимир Козак, глава «Укрзалізниці».

Міністром енергетики та вугільної промисловості - Едуард Ставицький.

Павло Лебедєв став міністром оборони України. Леонід Кожара очолив Міністерство закордонних справ.

Поки не призначений глава новоствореного Мінпромполітики, а також глави Мінагрополітики та Мінкультури.

