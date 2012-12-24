Унікальні монети світу можна придбати на виставці
До Вінниці привезли монети Королівських монетних дворів Великобританії та Іспанії, Монетного двору Польщі та Фінляндії, Австралії та Андорри. Більше 50 подарункових монет для виставки, яку відкрили у художній галереї «Інтершик» надала вінничанка Алла Іщенко, повідомляє раідо "Місто над Бугом"
Вона - офіційний представник вищезгаданих монетних дворів.
- За 8 ркоів, які я працюю з монетними витворами світу бачу, що в Україні є багато коілекцій з найкрщих іноземних монет, - говорить Алла Іщенко. - Я обирала найкращі монети, щоб їх побачили земляки. Зі мною співпрацюють понад 10 монетних дворів світу
На виставці вінничани можуть побачити і придбати у подарунок срібні монети-талісмани, монети з серії «Біблійні історії, монети з колекції дорогоцінних каменів до дня народження.
Виставка подарункових монет працюватиме до 8 січня.