Міських інтелігентів житлом "заманюють" у село

Вінницька обласна програма "Власний дім" - єдиний шанс закріпити людей у сільській місцевості

Регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва "Власний дім" - єдиний шанс закріпити людей у сільській місцевості. На 2013-2016 роки на її виконання необхідно 55,4 мільйона гривень.

Про це кореспондентові УКРІНФОРМу заявив голова постійної комісії з питань будівництва Вінницької обласної ради, керівник концерну "Поділля" Тимофій Гіренко.

- Регіональна програма "Власний дім" - єдиний шанс закріпити людей у сільській місцевості, - зауважив Тимофій Гіренко - Здебільшого, це місцева інтелігенція, яка не в змозі одразу купити квартиру через невисокі зарплати. Програма, до речі, єдина реально працююча в Україні, вирішує житлове питання вчителів, лікарів, фахівців агропромислового комплексу у селах та районах області через механізм пільгових кредитів.

Окрім забезпечення житлом, програма передбачає фінансування газифікації, будівництво водогонів, електромереж, доріг. Загальний обсяг фінансування на 2013-2016 роки - 55,4 мільйона гривень: 33,2 мільйона гривень із державного бюджету, 11,4 мільйона гривень - із обласного, 10,8 мільйона - з районних. Водночас, на думку Т.Гіренка, ефективність програми залежить, здебільшого, від фінансування з Державного бюджету, через неспроможність наповнення бюджетів у деяких районах власними коштами.

Довідка.

На виконання заходів регіональної програми у 2007-2012 роки при залученні бюджетних коштів та нетрадиційних джерел фінансування, сільським забудовникам надано кредитів на суму 54,664 млн гривень. Це дало змогу ввести в експлуатацію 647 індивідуальних житлових будинків, придбати для сільських сімей 180 будинків, прокласти 1 217,6 км вуличних інженерних газових мереж і газифікувати 5176 сільських садиб, прокласти 77,1 км телефонних мереж із телефонізацією 370 садиб, прокласти 75,7 км вуличних водогонів із підключенням до них 812 садиб, прокласти 13,4 км електричних мереж із підключенням до них 271 садиби. Завдяки виконанню програми покращено житлові умови більше як 7456 сільським сім'ям.