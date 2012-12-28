Область прикупила на мільйон санітарних автомобілів

КУ «Авторемонтна База Закладів Охорони здоров’я» Вінницької облради 18 грудня за результатами тендеру уклало угоду з «АІС-Столиця» на придбання 15 санітарних автомобілів ЗАЗ Lanos на загальну суму 1,03 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

В комплекті до автівки 2012 р.в. ідуть домкрат, балонний ключ, запасне колесо, а сама машина повинна бути пофарбована й мати розпізнавальні знаки та написи відповідно до вимог щодо автомобіля спеціальної служби.

Кожне таке авто обійшлася в 68,90 тис грн. На офіційному сайті виробника ЗАЗ Lanos цього року випуску коштують від 75 тис грн.

Автобаза має отримати автівки до кінця грудня.

З липня 2006 офіційним засновником ІП «АІС-Столиця» є американська компанія «Девелопмент Макс ЛЛС», зареєстрована у місті Вілмінгтон, штат Делавер, США.