8 січня - день повитух і акушерок

8 січня Православан церква відзначає свято - Собор Пресвятої Богородиці. Напередодлні. 7 січня Марія народила Спасителя - Іісуса Христа. Тому в народі цей день відзначали як бабине свято, або свято каш. У цей день славили повитух і породіль. Жінки брали своїх дітей і з подарунками та привітаннями йшли до повитух, які допомагали їм при пологах. Ті, в свою чергу, пригощали гостей кашею.

В цей же час народився і звичай, пов'язаний із християнством: жінки приходили в церкву із заздалегідь спеченими пирогами, щоб піднести їх Богородиці. Взагалі, повитуха в будь-якому селі користувалася великою повагою. Повивальної вона називалася тому, що вміла правильно «звити» новонародженого пелюшками, щоб він не виривався і спав спокійно. Повитухи були знавцями по частині жіночих і материнських турбот.

З приводу свята існує ще одна приказка: «У свято каш кожен з ложкою ходить - повний черпак сім'ю не розжене». Це означало, що звичаї цього дня були націлені на зміцнення сім'ї. Бабині каші відзначені і своїми прикметами. Якщо зранку синички кричать - значить, до вечора буде мороз, а от якщо галасують ворони - бути снігопадів та завірюх. Рясний сніг віщувала і підрум'янити в печі каша. Вважалося, що ясний день 8 січня обіцяє хороший врожай проса.