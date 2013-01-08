Тролейбусний парк поповнився беушною «гармошкою»

Парк тролейбусів комунального підприємства "Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління" поповнився «новою» беушною транспортною одиницею.

Машину ЮМЗ Т2 під номером 538 до Вінниці передало КП «Київпастранс», - повідомляє «Вінницький трамвай».

Наразі у столиці відбувається масова заміна тролейбусного рухомого складу новими машинами виробництва «Богдан», внаслідок чого вивільняється частина б\у тролейбусів, які київське транспортне підприємство готове передати іншим містам для подальшої експлуатації. Торік 5 тролейбусів цієї марки були передані в Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, і зараз, після проведеного капітального ремонту, успішно експлуатуються на пасажирських маршрутах цього міста.

За словами головного інженера р КП"ВТТУ" М. Луценка, отриманий ЮМЗ возив пасажирів у Києві протягом 10 років. Наразі розпочато його капітально-відновлювальний ремонт.

- Поки що це перший пробний тролейбус. Говорити про загальну кількість машин, які планується придбати, ще рано, - каже пан Луценко. - Ми придивимося до цієї машини, складемо кошторис на запасні частини, креслення обшивки корпусу, оцінимо роботи з приведення цієї машини до стану придатною до якісної експлуатації. Тоді й вирішимо про подальше придбання машин цього типу у «Київпастрансі».

Це досить непогана машина, з міцною рамою. Тому думаємо, що тролейбуси даного типу зможуть прижитися у нас. Тим більше, що досвід експлуатації машин виробництва ЮМЗ у нас вже є - в експлуатації ще є кілька машин ЮМЗ Т1 («гармошки»).

