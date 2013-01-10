Вінницький податківець відсудив 60 тис грн компенсації

Майже три роки "відбілював" репутацію керівник із податкової міліції Вінниччини, якого звинуватили у одержанні 2000 доларів хабара. Суд постановив скасувати накази про його звільнення, поновити на роботі та виплатити понад 60 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.

Про це йдеться у постанові Вінницького апеляційного адміністративного суду, передає Укрінформ.

"Визнати протиправним та скасувати накази Державної податкової адміністрації. Поновити податківця на посаді, з якої його звільнили. Зобов'язати установу, де він працював, нарахувати та виплатити йому грошове забезпечення за час вимушеного прогулу", - йдеться у постанові суду.

За час вимушеного прогулу - за період з 31 грудня 2009 року по 30 грудня 2010 року - втрачений заробіток податківця склав 61 581,84 гривень.

У лютому 2009 року проти майора податкової міліції було порушено кримінальну справу. Його звинувачували в отриманні хабара в сумі 2000 доларів США за непроведення перевірок фінансово-господарської діяльності ряду суб’єктів підприємницької діяльності м. Вінниці.

А у грудні 2009 року його звільнили зі служби у податковій міліції за скоєння вчинків, що дискредитують звання рядового і начальницького складу. Суд визнав це звільнення незаконним, оскільки "підставою для прийняття рішення про звільнення позивача, був негативний резонанс, викликаний висунутими звинуваченнями та порушенням кримінальної справи проти нього».

Але колегія суддів звернула увагу, що ця норма закону «вимагає доведеного факту скоєння особою дискредитуючого вчинку». Водночас, факт одержання хабара так і не було доведено: 22 грудня 2011 року слідчий закрив кримінальну справу відносно податківця у зв'язку із відсутністю в його діях складу злочину, тобто з реабілітуючих підстав.