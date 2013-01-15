Самолікування найшкідливіше для дітей і вагітних

Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції у Вінниці на 52 відсотки нижча від епідемічного порогу.

Про це радіо "Місто над Бугом" повідомили в епідвідділі вінницької міської СЕС.

- За два тижні 2013 року на грип та ГРВІ захворіли 3 тисячі 562 вінничанина, з них - 2 тисячі 224 дитини, - говорить головний державний санітарний лікар Вінниці Олександр Сорочан. - Ситуація у Вінниці контрольована, а тому мова про запровадження такого запобіжного заходу як карантин, наразі не йде.

Лікарі радять вінничанам не переохолоджуватися, тепло одягатися і вживати засоби для зміцнення імунітету. При перших проявах захворювання викликати додому лікаря

- Ми настоюємо - при найменших проявах захворювання звертатись до лікаря та не займатись самолікуванням, особливо якщо це стосується дітей та вагітних, - говорить Сорочан.