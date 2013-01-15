Мовчан визначився з першим замом

Протягом десяти днів має офіційно губернатор Вінницької області Іван Мовчан пообіцяв офіційно представити свого першого заступника, пише 20 хвилин.

Ця посада, яку до останнього часу обіймав сам Іван Мовчан, уже більше місяця залишається вакантною. За словами голови облдержадміністрацієї, з кандидатурою він уже визначився і представить свого першого заступника найближчим часом.

Про те хто саме це буде, губернатор не уточнив. Також, найближчим часом, мають бути затверджені і директори департаментів: в області, так само як раніше і у Вінниці, замість профільних управлінь з’являються департаменти, в результаті деякі управління, наприклад, в один департамент зливаються управління економіки, будівництва та євроінтеграції, в департамент соціального захисту населення, сім’ї та молоді об’єднуються управління праці і управління у справах сім’ї та молоді, тощо.

Інших перестановок в області поки що не передбачається. На своїх місцях залишаться і голови райдержадміністрацій, принаймні, на три місяці.

- Говорити про які-небудь кадрові зміни в районах можна буде після того як будуть заслухані їх звіти, це буде через три місяці, - каже Іван Мовчан.

