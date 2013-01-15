Примерзлого до ополонки лебедя годують салатами

Молодий лебідь примерз в ополонці в річці Кублич в Гайсинському районі на Вінниччині, за 80 м від берега.

Рятувальники дісталися до птаха гумовим човном. Кригу перед ним розбивали сокирами. Як підпливли, накинули на лебедя рядно. Обрубали лід, щоб не поранити. Завезли у зоопарк "Альпака" під Гайсином, пише Gazeta.ua.

— Лебеді починають літати у віці близько року. Цей залишився зимувати. Йому десь місяців зо 5, не більше. Він із пізнього виводка. У нього не виросло махове пір'я. Десь аж навесні з'явиться. Він полиняє, стане білий, — пояснює власник зоопарку Олександр Попович, 33 роки. — Лебеді, що не встигають подорослішати, зазвичай гинуть. Плавають в ополонках, доки не скує лід. Якщо й вирубати ополонку, все одно загинуть від голоду.

У зоопарку влаштували клітку, встелили соломою. Лебедя випустили туди. Він одразу звівся на ноги.

— Значить, не дуже примерз, — каже Олександр Попович. — До весни годуватимемо його салатами із сирих овочів, капусти, моркви, буряка. Можна і хліба трохи кидати, але краще — сіна. Каші варити не треба, щоб не було різкої зміни харчування. Навесні відпустимо. В інших зоопарках лебеді живуть постійно. Їм ряску заморожують із літа. Дають личинок, хробаків, комах.

Молодого лебедя випускають прогулятися на сніг. Він розправляє крила, чистить дзьобом пір'я. Якщо тримати в сухому чистому місці, водойми не треба.

Батьки тримаються біля лебедяти, доки річка не замерзла. У них сильний інстинкт захищати потомство. Лебідь підпливає і дуже боляче б'є крилом. Невеликих тварин може вбити, дітям — переламати руку.

Лебеді не пускають інших водоплавних на свою водойму. Качку, гуску хапають за шию і тягнуть під воду, доки не втоплять. На великих озерах влаштовуються кілька лебединих сімей.